كيف إستغل المانع وجوده بالولايات المتحدة

ايوان ليبيا – وكالات :

تحت عنوان ” مصطفى المانع ومحاولة تغيير صورة حكومة طرابلس لدى المجموعة الدولية لمراقبة غسل الأموال في العالم ” نشر موقع ” المغرب كونفيدينتال – أفريكا إنتلجنس ” امس الخميس تقريراً عن محاولة المانع تغيير صورة حكومة الوفاق أمام هذه المجموعة مستغلاً منصبه كمستشار لمصرف ليبيا المركزي في طرابلس .

وكشف الموقع الأوروبي المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية وأفريقية عن أن مصطفى المانع الذي يعمل مستشاراً لمصرف ليبيا المركزي إستغل فعالية ملتقى المجموعة الدولية لمراقبة غسل الأموال في العالم ، الذي انطلقت أعماله بمدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية من 16 إلى 21 هذا الشهر ، لتقديم تطمينات للوفود المشاركة في الملتقى بعزم حكومة طرابلس على مكافحة تمويل الإرهاب.

وأضاف التقرير إن السلطات في طرابلس، وبالتحديد الصديق عمر الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، يرغبون في إظهار جديتهم في هذا الجانب على وجه الخصوص، حيث يتهمهم خصومهم، وفي مقدمتهم المشيرخليفة حفتر، بتمويل الميليشيات الإرهابية للدفاع عن طرابلس.

بيد أن مصطفى المانع ، العضو في مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، هو أيضًا أحد الكوادر القيادية في جماعة الإخوان المسلمين الليبية التي تتهم بالسيطرة على المصرف والتغلغل فيه منذ سنوات وهو واحد مكن أسباب أزمة فقدان الثقة بين المكونات السياسية في البلاد .

وأشار التقرير هنا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد مرة أخرى في شهر مايو الماضي بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية ، ويرافق مصطفى المانع في هذه الرحلة أسامة حيدر المقرب من محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، حيث يمثل المصرف في أعمال الملتقى الحالي للمجموعة الدولية.

ويشغل حيدر مهام مدير مكتب المحافظ المنتهية ولايته الصديق الكبير وتقول بعض المصادر بأنه يتولى هذا المنصب بخبرة عمل لا تتجاوز سنتين ومنقول إلى المصرف من الهيئة العامة للأوقاف بدرجة محامي تحت التدريب كما يتهم بأنه معين من قبل كتيبة النواصي وآمرها مصطفى قدور المتنفذ جداً في المصرف وفي وقت سابق إتهمه محمد بن يوسف مدير المصرف الخارجي بتلقيه تهديدات بالقتل من هذا الشخص .

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