الرئيس الموريتاني: لا مكان لدعاة التفرقة ومثيري الفتن في البلاد

قال الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز، إنه لا مكان لمن ينشر التفرقة ويسعى لإثارة الفتن بين الشعب، وإن مسيرة البناء والتنمية متواصلة ولن تتوقف للحظة.

ودعا ولد عبد العزيز في كلمة مساء الخميس خلال التجمع الانتخابي الختامي لحملة المرشح محمد ولد الغزواني الذي تسانده الأغلبية الحاكمة وأحزابها، إن الخيارات أمام الناخبين "إما التصويت لمثيري الفتنة الساعين للعودة بالبلد إلى ما قبل سنة 2005، (ملمحا إلى عهد الرئيس السابق محمد ولد بوبكر) أو التصويت لمحمد ولد الغزواني لتستمر مسيرة البناء والتقدم والتنمية".

من جهته، قال المرشح الرئاسي محمد ولد الغزواني إنه يعرف التحديات التي تواجه موريتانيا سواء كانت تحديات داخلية أو خارجية، كما أنه يدرك طموحات الشعب الموريتاني، ويقدر هذه الطموحات.

وأضاف في نفس التجمع أن برنامجه الانتخابي يراعي هذه الطموحات، كما يعترف بالإنجازات التي تمت خلال العشرية الأخيرة، ويحافظ عليها.

وأكد ولد الغزواني أنه يدرك قيمة الأمن وضرورة المحافظة عليه، كما يعرف واقع الشعب الموريتاني، ويحمل برنامجا للتغيير نحو الأحسن. وجدد ولد الغزواني التعهد بالعمل على ضمان العيش الكريم لكل الشعب، لافتا إلى أنه يقدر كل الجهود التي بذلت في هذا المجال في خدمة البلاد.

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