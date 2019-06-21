الرئيس الموريتاني: أنا غير نادم على قطع العلاقات مع قطر لأنها دمرت تونس وليبيا وسوريا واليمن

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، إنه غير نادم على قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، معتبرا أن ما قامت به قطر تجاه بعض الدول العربية يناهز ما فعلته ألمانيا النازية.

واتهم ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي ليل أمس الخميس/الجمعة، قطر بتحطيم تونس وليبيا وسوريا واليمن بالإضافة إلى تهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية، مشيرا إلى أنه قطع العلاقات مع قطر وفق قناعته الشخصية وليس لكونه تابعا لبعض الدول.

وكانت موريتانيا قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر يونيو 2017 ، وبررت الخارجية الموريتانية آنذاك قرارها بسبب ما قالت إنه تمادي قطر في سياسة دعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة.

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