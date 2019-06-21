نيويورك تايمز: ترامب وافق في البداية على ضربات عسكرية ضد إيران لكنه تراجع عن التنفيذ

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على خطة لضرب أهداف إيرانية، ثم تراجع عن التنفيذ بشكل مفاجئ.

وذكرت الصحيفة : "حتى الساعة 7 مساء من يوم أمس الخميس، كان المسؤولون العسكريون والدبلوماسيون يتوقعون ضربة أميركية، وذلك بعد محادثات مكثفة في البيت الأبيض بين كبار مسؤولي الأمن القومي وقيادات الكونغرس".

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس ترامب وافق في البداية على تنفيذ هجمات ضد مجموعة من الأهداف الإيرانية، من بينها رادارات ومواقع إطلاق صواريخ.

وأردفت قائلة "لكن الضربة تم إلغاؤها بشكل مفاجئ في المساء، وهي الضربة التي كانت ستكون ثالث عمل عسكري لترامب ضد أهداف في الشرق الأوسط، بعد تنفيذ ضربتين في سوريا عامي 2017 و2018".

وعادت "نيويورك تايمز" لتقول إنه "من غير الواضح ما إذا كان قرار شن هجمات على إيران ما زال قائما".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا