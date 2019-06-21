مجلس الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استماع حول تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

عقد مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكى جلسة استماع لمناقشة قضية إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية من جانب الإدارة الأمريكية، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس والخبراء والمهتمين بهذه القضية من المجتمع الأمريكى، حيث طالبوا الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمضى قدما نحو تصنيف الجماعة كإرهابية.

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