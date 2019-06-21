مجلس الشيوخ الأمريكي يعقد جلسة استماع حول تصنيف الإخوان جماعة إرهابية

عقد مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكى جلسة استماع لمناقشة قضية إدراج جماعة الإخوان كجماعة إرهابية من جانب الإدارة الأمريكية، بمشاركة عدد من أعضاء المجلس والخبراء والمهتمين بهذه القضية من المجتمع الأمريكى، حيث طالبوا الكونجرس وإدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالمضى قدما نحو تصنيف الجماعة كإرهابية.
تعليق
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تأخرتم كثيرا فالاخوان المفسدين اصل كل التنظيمات الارهابية فى العالم حيث تعتبر هذه الجماعة الضالة معمل تفريخ للخلايا الارهابية وتعتمد على الغاء العقل اولا لمن ينضم اليها ويصبح مجرد دمية يتم تحريكه عن بعد لتحقيق اطماع شخصية لمن يديرونها حيث راينا خيرت الشاطر نائب المرشد يتباهى امام احد القيادات الاخوانية المنشقة بانه فى مكانه يحكم 6 دول واتمنى من مجلس الشيوخ الامريكى ان يستدعى المنشقين عن الجماعة ليعرف منهم خبايا هذه الجماعة التى لو عرفوها لابادوها بالكيماوى او النووى استدعوا النائب الاول للمرشد السابق الدكتور محمد حبيب الذى هداه الله الى الطريق المستقيم واستدعوا ابراهيم ربيع والخرباوى والزعفرانى والكتاتنى والكثير ممن تاب الله عليهم ليكشفوا لكم العديد من الاسرار ولا تستمعوا الى المأجورين من قطر لاخفاء الحقيقة عنكم رغم انها مسجلة صوت وصورة ويمكنكم الخصول عليها بالتعاون مع الدول التى سبقتكم فى ادراجها على قوائم الارهاب وهى الدول التى نشأت وترعرعت فيها ولم تسلم من شر ذئابها المنفردة وكلابها المسعورة والحمد لله تم سحقهم
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