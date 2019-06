بعدما حقق كل شيء.. فيرناندو توريس يعتزل كرة القدم

أعلن فيرناندو توريس المهاجم الإسباني المخضرم، اعتزال كرة القدم نهائيا بشكل رسمي.

وكشف توريس عبر حسابه الشخصي على تويتر عن خبر اعتزاله، فكتب “لدي أمر هام لإعلانه. بعد 18 عاما ممتعا، الوقت حان لوضع نهاية لمسيرتي الكروية أخيرا”.

وأضاف “الأحد المقبل، والموافق 23 يونيو في العاشرة مساء بتوقيت اليابان المحلي، سأعقد مؤتمرا صحفيا في طوكيو لإعلان كافة التفاصيل”.

النينو توريس. هكذا لقبته الجماهير بمعنى “توريس الصغير”، لكن فيرناندو اليوم لم يعد صغيرا وقد بلغ الـ35 من عمره.

ومسيرة توريس كذلك لم تكن صغيرة أبدا، فكانت عامرة بالإنجازات العظيمة التي لا ينقصها ما يمكن للإسباني البكاء على عدم تحقيقه بعد اعتزاله.

بدأ توريس مسيرته مع أتليتكو مدريد في مراحل الناشئين، ليستمر معهم منذ عام 1995 وحتى 2007 قاضيا معهم 12 عاما، قادهم خلالهم للصعود من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز موسم 2001/2002. ومن هنا بدأ مشروع أتليتكو مدريد الكبير.

ثم انتقل إلى ليفربول عام 2007 ليبدأ صفحة جديدة في مشواره. صفحة استمرت حتى 2011 كان يقدم فيها أحد أفضل النسخ للمهاجمين عبر التاريخ، لكنها في النهاية دون تحقيق ألقاب.

ثم جاءت مرحلة الألقاب في مكان آخر..

انتقل فيرناندو توريس من ليفربول إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2011، ومن هنا بدأ توريس حصد الألقاب.

بين 2011 وحتى 2015 حقق توريس مع تشيلسي ألقاب كأس إنجلترا لموسم 2011/2012 ثم دوري أبطال أوروبا موسم 2011/2012 أيضا، قبل تحقيق الدوري الأوروبي موسم 2012/2013.

في النصف الثاني من موسم 2014/2015 انتقل توريس إلى ميلان على سبيل الإعارة.

وفي موسم 2015/2016 عاد فيرناندو توريس إلى دياره. وانتقل إلى أتليتكو مدريد على سبيل الإعارة من تشيلسي، قبل أن ينتقل لهم في الموسم التالي بشكل كامل.

واستمر توريس حيث بدأ حتى عام 2018. فشل حينا حين خسر نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2015/2016 أمام ريال مدريد، لكنه نجح أخيرا في إكمال العقد المفقود بتحقيق لقب مع فريقه الأصلي، حين حاز على الدوري الأوروبي موسم 2017/2018 ليكون تتويجا لمسيرته الأوروبية الحافلة.

واختار توريس ترك أوروبا بأكملها، لينتقل إلى ساجان توسو الياباني، قاضيا معهم موسميا، قبل اعتزال كرة القدم أخيرا.

وإن كانت مسيرة فيرناندو توريس مع الأندية رائعة، فمسيرته الدولية أكثر إبهارا.

توريس هو ثالث الهدافين التاريخيين لمنتخب إسبانيا برصيد 38 هدفا في 110 مباراة دولية.

وخلال 11 عاما ارتدى فيها قميص المنتخب الإسباني، حصد ألقاب كأس العالم مرة عامي 2010، وكأس الأمم الأوروبية مرتين عامي 2008 و2012، بجانب وصافة كأس القارات عام 2013.

