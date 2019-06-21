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قائد الحرس الثوري الإيراني: امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي: إننا امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة التي أسقطناها.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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