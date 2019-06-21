حريق بمواصفات قنبلة نووية يجتاح مصفاة نفطية في فيلادلفيا

قال مسئولون إن عمال الإطفاء يبذلون جهودًا مضنية للسيطرة على حريق ضخم في مصفاة نفطية تابعة لشركة إنريجي سوليوشنز في فيلادلفيا، اليوم الجمعة، ألحق أضرارًا بوحدة في المصفاة قد يبقيها مغلقة لفترة طويلة.

وقال مسئولو الإطفاء في مدينة فيلادلفيا ومصادر بالشركة إن كرة هائلة من النيران أنطلقت إلى السماء في حين أحاط الدخان بالمنطقة المحيطة بالمصفاة بعد الساعة 0400 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0800 بتوقيت جرينتش) عقب اندلاع حريق بدأ في وحدة البوتان في المصفاة التي تبلغ طاقتها 335 ألف برميل يوميا.

ووفقا لبيان من الشركة أصيب أربعة أشخاص بجروح ويتلقون العلاج في الموقع.

وقال عامل مخضرم بالمصفاة كان في الموقع عندما اندلع الحريق "إنه الأسوأ الذي شهدته في حياتي… بدا الأمر وكأنها قنبلة نووية انفجرت. ظننت أننا جميعا سنموت".

وقال مسئولو الصحة بالمدينة إنه لا يوجد خطر فوري على المنطقة المحيطة بالمصفاة ولا حاجة إلى إجلاء سكان.

والمصفاة هى الأكبر والأقدم على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا