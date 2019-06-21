القبض على رجل أراد تفجير نفسه بالعاصمة الألمانية برلين

وقال وزير الداخلية المحلي بولاية سكسونيا السفلى، بوريس بيستوريوس، اليوم الجمعة في برلمان الولاية إن الرجل هدد بإيذاء أفراد من عائلته.

وبحسب البيانات، فإن الرجل (33 عاما) معروف لدى السلطات بتورطه في أعمال عنف، ومصنف على أنه حالة شديدة الخطورة في العنف المنزلي.

وذكر بيستوريوس أن المشتبه به أعلن أنه يريد أن يموت شهيدا.

وأضافت الوزارة أنه لا يعتقد حتى الآن أن هناك أشخاصا آخرين متورطون في خطط إرهابية ممكنة يقوم بها الرجل.

وفضلا عن ذلك فإن محكمة الولاية أعلنت وضع الرجل تحت التحفظ مدة طويلة بدافع مواجهة عمل جنائي إرهابي محتمل. ويمكث الرجل مدة 14 يوما تحت الحبس التحفظي، وأدى تقييم مدى خطورة الرجل واندفاعه المعروف دورا في ذلك. وكانت دعوى جنائية رفعت ضده مؤخرا بسبب تهديده باستخدام العنف مجددا. وكان الرجل الذي يقول إن له هوية فلسطينية تقدم بطلب لجوء إلى السلطات الألمانية دون أن ينجح في الحصول على اللجوء وفقا لبيانات الوزارة، ومن ثم ينبغي ترحيله. ويرجع ذلك حتى الآن إلى أن جنسية الرجل لم يتم تحديدها بصورة واضحة بعد. وقالت الوزارة إن بيان هوية الرجل ينبغي تحديده بهدف ترحيله ولكن التعامل مع هذا الأمر لم ينته حتى الآن. ويسمح قانون الشرطة في ولاية سكسونيا السفلى الذي صدر خلال أيار/ مايو الماضي بالتحفظ على الشخص المسجل خطرا مدة تصل إلى 35 يوما في إطار إجراءات مكافحة الإرهاب.

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