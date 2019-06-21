سبورت: كوتينيو حل برشلونة لضم نيمار

وتسعى إدراة كلا الناديين للتوصل للصغية المثالية، إذ تحدثت إدارة برشلونة من خلال وسطاء هم بيني زاهافي وكيا جورابشيان بسبب سوء العلاقات بين الناديين بحسب ما جاء في جريدة “سبورت” الإسبانية.

باريس سان جيرمان يريد بيع اللاعب مقابل 300 مليون يورو من أجل تحقيق أرباح تصل إلى 80 مليون يورو بعد موسمين من ضمه مقابل 222 مليون يورو.

“سبورت” قامت بتقسيم أفكار النادي الكتالوني من أجل اتمام الصفقة.

برشلونة لا يريد الاقتراب من السعر المطلوب من باريس لكنه لا يزال مهتم بالمفاوضات لكن قبل اتمام الانتقال هناك بعض المتطلبات التي تسعى لها إدارة النادي الكتالوني.

قرر نادي برشلونة بنهاية الموسم المنصرم التخلص من الأسماء الكبيرة وأبرزها إيفان راكيتيش وفيليبي كوتينيو وصامويل أومتيتي، برشلونة عرض على باريس 100 مليون يورو من أجل ضم كوتينيو.

ويبدو الكرواتي والفرنسي ضمن الأسماء المتاحة ليتعاقد معها العملاق الباريسي والتي تساهم في إنعاش خزينة النادي الكتالوني.

برشلونة وسان جيرمان يسعيان لتقديم عروض مختلفة ومتداخلة من أجل حسم الصفقات سريعا، إذ يبدو الناديين متفتحان لسماع عروض مختلفة بناء على شقين.

وفقا لمصادر سبورت فأن المفاوضات تسير بين الناديين بشكل إيجابي وقد تسهل عليهما اتمام الصفقة في النهاية.

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