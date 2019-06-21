تقرير برازيلي: 3 شروط من برشلونة لعودة نيمار.. واللاعب يوافق

نيمار أبدى رغبته بالفعل في مغادرة فريقه باريس سان جيرمان والعودة لـ برشلونة الذي غادره عام 2017، وفقا لعدة تقارير صدرت خلال الأيام الماضية.

ليخرج الموقع البرازيلي اليوم بتقرير ذكر خلاله 3 شروط حددها برشلونة للاعبه السابق حتى يفتح له باب العودة.

الشروط الثلاثة:

*برشلونة طلب من نيمار تخفيض مطالبه المادية.

*كما اشترط برشلونة على نيمار التنازل عن كل القضايا التي رفعها نيمار على ناديه السابق بعد الانتقال إلى باريس سان جيرمان.

*وأخيرا إبداء رغبة علنية في العودة إلى برشلونة.

مصادر مقربة من اللاعب أخبرت الموقع بالفعل أن نيمار موافق على هذه الشروط، مما يفتح الباب أمام تطورات إضافية في الصفقة المحتملة بالأيام المقبلة.

وكان نيمار قد انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة مدوية هي الأغلى في تاريخ كرة القدم عام 2017، بعد تسديده الشرط الجزائي البالغ 222 مليون يورو.

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