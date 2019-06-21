أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بإدراج قناة الجزيرة الداعمة لتنظيم الإخوان على قائمة العملاء الأجانب

واشنطن 21 يونيو 2019 (وال)- طالب أعضاء في الكونغرس الأميركي، وزارة العدل بإدراج شبكة “الجزيرة” القطرية على قائمة العملاء الأجانب، لأسباب عدة بينها الترويج للسياسات القطرية الداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي.

هذا وقد بعث 8 من الأعضاء البارزين في الحزب الجمهوري الحاكم، رسالة من 5 صفحات إلى وزير العدل الأميركي وليام بار، بشأن الشبكة القطرية، ومن بين هؤلاء : السيناتوران تيد كروز، وماركو روبيو.

وأشار النواب إلى وجود تراخٍ من قبل إداراتي الرئيسين السابق باراك أوباما، والحالي دونالد ترامب، في مسألة تطبيق قانون “العمل الأجنبي”، الذي جرى إقراره قبل الحرب العالمية الثانية.

ويطالب قانون العميل الأجنبي (FARA)، العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية، بأن يكشفوا عن علاقاتهم وتمويلهم، وغير ذلك من المعلومات.

واستعرضت الرسالة نشاط “الجزيرة” القطرية داخل الولايات المتحدة، التي أغلقت قناة “الجزيرة أميركا”، إلا أنها رغما عن ذلك، زادت نشاطها الرقمي من خلال ما يسمى بمنصة “AJ+”.

وتضمنت الرسالة إن “الجزيرة” التي تأسست بأموال قطرية عام 1996، هي في الواقع مؤسسة مملوكة للدوحة، مؤكدة أن الشبكة ليست فقط عميلا أجنبيًا، بل إنها مملوكة لحكومة أجنبية. (وال- واشنطن) ر ت

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