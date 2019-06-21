الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز: قطر ساهم في خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن وأفعالها يُناهز ما فعلته ألمانيا النازية

نواكشوط 21 يونيو 2019 (وال)- قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الجمعة، إن نظام الحكم في قطر ساهم في خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى تهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية عبر دعمه للإرهاب ونشر التطرّف والعنف.

هذا وقد شن الرئيس الموريتاني – خلال مؤتمر صحفي – هجومًا لاذعًا على قطر، قائلا إنه “غير نادم” على قطع العلاقات مع قطر، مضيفًا “ما قامت به الدوحة تجاه بعض الدول العربية، يُناهز ما فعلته ألمانيا النازية”.

وتابع الرئيس الموريتاني “قرار قطع العلاقات مع قطر سيادي ومستقل.. وتم وفق قناعتي الشخصية، وليس لكوني تابعًا لبعض الدول مثل ما يُروج لذلك البعض”.

وأضاف الرئيس الموريتاني “لو كُنت تابعًا لدول يقصدونها، لقطعت العلاقات مع إيران .. شرف كبير لي قطع العلاقات مع قطر مثل ما فعلت مع إسرائيل، وأتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، وهذا قرار كُنت مستعدًا للقيام به منذ البداية”.

وسخر الرئيس الموريتاني ممن سمّاه بـ “تشدق قطر بالديمقراطية والحرية”، قائلا “توجد ديمقراطية في نصف هكتار من هذه الدولة الصغيرة، أسس فيه تلفزيون يتعرض لجميع الدول، وله الحرية في الحديث عن كل شيء إلا عن ما يدور حول مقره .. وقطر سجنت شاعرًا لأنه انتقد حكامها، إنها تقمع شعراءها وتزعم نشر الديمقراطية”. (وال- نواكشوط) ر ت

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