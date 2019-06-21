تقرير غربي: عناصر استخباراتية من الدوحة وأنقرة وراء تصفية الفلسطيني زكي حسن في السجون التركية

تفاصيل جديدة ومثيرة كشفت عنها وثائق ومستندات خطيرة تتعلق بملف اغتيال المعتقل الفلسطيني زكي حسن، داخل السجن في تركيا والذي تم تنفيذه أواخر أبريل الماضي، وليس انتحاراً كما أعلنت السلطات في أنقرة.

تعود تلك التفاصيل إلى مصدر غربى مطلع كسف عن أن ضابطاً رفيعاً في الأمن التركي كشف عن مفاجأة خلال اطلاعه على التحقيقات التي جرت مع "زكي حسن" بجملة من الحيثيات الغريبة ولدى تدقيقه بالملف، تبين له وجود خمس ثغرات مُريبة في التحقيق الذي جرى مع حسن بطريقة تثير الشكوك حول ما حدث معه.

وبحسب موقع"ميدل إيست إفيرز" فقد تابعت المصادر أن تلك التحقيقات جرت على يد محققين وصلوا من مركز جهاز الأمن في أنقرة، وهذا ما يخالف الإجراءات المتبعة في الجهاز ويشكل سابقة غير معهودة خاصة أن التحقيقات جرت في إسطنبول، وكان من المفترض أن تجريها استخبارات إسطنبول، وتقدم تقريرها إلى قيادة الجهاز في أنقرة، وما أثار شكوك الضابط هو وجود شخص عربي بلكنة خليجية، وفقاً لشهادة المترجم المفوض من الجهاز، كما تم التحفظ بشكل كامل على التحقيقات، ولم تُرسل نسخة عنها إلى إدارة إسطنبول وفقا للمُتبع.

وأشارت المصادر إلى أنه تم استخدام التعذيب بشكل مفرط، من كافة أساليب التعذيب غير المعهودة لدى محققي الجهاز مع "حسن"، كما حدث تغيير أوراق التحقيقات مرتين، وفي كل مرة تم إتلاف نسخة التحقيقات السابقة، برغم أن وفقاً للمُتبع يتم حفظ كل النسخ السابقة من التحقيقات للمقارنة بينها واستخلاص الحقائق.

ولفتت المصادر أن تلك الشكوك دفعت الضابط إلى التوسع في متابعة القضية، واستوضح الأمر من المُترجم المفوض ومن فريق الحراسة والممرضين، ومع كل من تعاطي أو كان على تواصل مع عملية التحقيق في ذلك الملف، مما قاده إلى أن هناك ثغرة كبيرة في مسار التحقيق وأن هناك لغز غامض وراء مقتل المواطن الفلسطيني على يد الأمن التركي.

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