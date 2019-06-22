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تقرير: رفض برشلونة وباريس سان جيرمان.. دي ليخت يقترب من يوفنتوس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

وفقا للصحفي الإيطالي “جانليوكا دي مارزيو” فأن اللاعب رفض عروض برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، لتزداد فرص السيدة العجوز في الحصول على خدماته.

ويقيّم نادي أياكس الهولندي خدمات قائده البالغ 19 عاما بين 60 و70 مليون يورو.

ومن المتوقع أن يقدم يوفنتوس عرضه غدا السبت براتب يتراوح بين 15 و20 مليون يورو سنويا.

الأمور الآن أصبحت في يد البيانكونيري من أجل الحصول على خدمات المدافع الشاب والتفاوض مع أياكس بشأن انتقاله.

دي ليخت خاض 55 مباراة الموسم المنصرم سجل 7 وصنع 4 وقاد أياكس للسيطرة على الكرة الهولندية بالفوز بالثنائية المحلية والوصول للمربع الذهبي لدوري الأبطال.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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