قالت ثلاثة مصادر عسكرية عراقية اليوم الجمعة إن القوات الأمريكية تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال من قاعدة عسكرية عراقية يعملون بها متعاقدين.
وأوضحت المصادر أن نحو 400 متعاقد من الشركتين يستعدون لمغادرة قاعدة بلد العسكرية شمالي بغداد التي تستضيف قوات أمريكية وذلك بسبب "تهديدات أمنية محتملة".
وذكرت المصادر أن رحيل المتعاقدين وشيك.
قوات أمريكية تستعد لإجلاء متعاقدين من قاعدة عراقية
قالت ثلاثة مصادر عسكرية عراقية اليوم الجمعة إن القوات الأمريكية تُعد لإجلاء مئات الموظفين العاملين في لوكهيد مارتن وساليبورت جلوبال من قاعدة عسكرية عراقية يعملون بها متعاقدين.
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