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ترامب يعتزم تعيين مارك إسبر وزيرا للدفاع

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

أعلن البيت الأبيض مساء الجمعة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيرشح مارك إسبر ليكون وزير الدفاع الأمريكي المقبل.
ومن المقرر أن يتولى إسبر، الذي يشغل حاليا منصب وزير الجيش، منصب وزير الدفاع بالإنابة اعتبارا من يوم الإثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء بلومبرج.
وكان سلفه باتريك شاناهان، القائم بأعمال وزير الدفاع، قد غادر البنتاجون يوم الجمعة وطالب بعدم المضي قدما في إجراءات تعيينه في المنصب بصورة رسمية.
كما رشح ترامب وكيل وزارة الجيش ريان مكارثي لشغل منصب وزير الجيش الذي تركه إسبر شاغرا.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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