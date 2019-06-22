عودة مقر مؤسسة النفط للعمل

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عودة مقرها في العاصمة طرابلس للعمل، بعد انتهاء عمليات الصيانة وإزالة أضرار الهجوم الإرهابي الذي استهدف المبنى في 10 سبتمبر الماضي.

ونشرت المؤسسة، عبر حسابها بموقع «يوتيوب»، مقطع فيديو يظهر مقرها بعد عمليات الإصلاح، التي أجرت معظمها فرق ليبية متخصصة.

ونقلت المؤسسة عن علي الخويلدي، منسق الخدمات العامة بالمقر، أن فرق الصيانة بدأت عملها بعد الحادث بإزالة الركام وآثار الهجوم، ومن ثم وضع خطة عمل لصيانة المبنى. وأضاف أنيس الفساطوي، مدير مكتب شؤون مجلس الإدارة، أن خطة العمل كانت تمثل تحديًا بالنسبة للآخرين إلا أنها لم تكن بالعمل الصعب على أبناء المؤسسة.

وكان مقر المؤسسة في قلب العاصمة طرابلس تعرض في 10 سبتمبر الماضي لهجوم نفذته مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم «داعش»، أسفر عن مقتل شخصين وجرح 10 آخرين.

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