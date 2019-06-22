الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي بطهران

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، القائم بالأعمال الإماراتي في طهران احتجاجا على ما وصفته بأنه عمل "عدواني" لطائرة التجسس الأمريكية المسيرة انطلاقا من قاعدة عسكرية أمريكية في الإمارات.

وجاء استدعاء القائم بالأعمال الإماراتي من قبل الخارجية الإيرانية، إثر العمل العدواني لطائرة التجسس الأمريكية المسيرة، التي اخترقت المجال الجوي الإيراني، انطلاقا من قاعدة عسكرية أمريكية في الإمارات، حيث تم إبلاغه احتجاج طهران الشديد على هذا الأمر".

وأكد رئيس دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، خلال اللقاء، أن "إيران ترفض تقديم التسهيلات (من قبل الدول الأخرى) للقوات الأجنبية للقيام بأي اعتداء على حدود إيران المائية والبرية والجوية، وأن هذه الدول لا يمكنها أن تتنصل من المسئولية في مثل هذه الحالات".

وكانت إيران قصفت ليلة الأربعاء/الخميس الماضي، طائرة مسيرة أمريكية، بدعوى أنها تسللت إلى مجالها الجوي، بينما تقول الولايات المتحدة، إن الطائرة كانت تحلق فوق المياه الدولية، وأدى ذلك إلى تصاعد النزاع.

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