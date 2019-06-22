عاجل .. القوات المسلحة تلقي القبض على مجموعة بحوزتها أجهزة تتبّع وتحديد المواقع ” GPS ” تعمل لصالح المليشيات الإرهابية في طرابلس

طرابلس 22 يونيو 2019 (وال)- أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم السبت، إلقاء القبض على مجموعة مأجورة بمنطقة قصر بن غشير بحوزتهم أجهزة تتبّع وتحديد المواقع ” GPS “.

وقالت شعبة الإعلام الحربي – عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك – إن المجموعة بحوزتها مبالغ مالية تحصلوا عليها من مليشيات الإرهابية والإجرامية التابعة لحكومة الوفاق المرفوضة، نظير تحديد مواقع وتمركزات الوحدات العسكرية للقوات المُسلحة الليبية.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أن أحد أفراد المجموعة اعترف أنه قام بتزويد المليشيات الإرهابية بالمعلومات صحبة عدد من أفراد أسرته. (وال- طرابلس) ر ت

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