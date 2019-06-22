إغلاق مسارات بمنظومة الحساونة

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عودة الكهرباء إلى حقول آبار منظومة الحساونه سهل الجفاره بعد حدوث هزه كهربائيه نتج عنها خروج حقول آبار منظومة الحساونه سهل الجفاره ( الشرقى والشمالي والجنوبي ).

وأوضح الجهاز عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن التيار الكهربائي عاد منذ قليل إلى حقول آبار منظومة الحساونه سهل الجفاره بعد حدوث هزات كهربائية نتج عنها خروج حقول آبار المياه الشرقي والشمالي والجنوبي مما أدى إلى عدم استقرار الجهد من المصدر مبينا أنه جرى إغلاق المسارين الشرقي والأوسط بشكل مؤقت.

وأضاف الجهاز أن فريق التشغيل باشر فور عودة التيار الكهربائي في إعادة تهيئة الآبار وإعادة تشغيلها من جديد لاستمرار تدفق المياه إلى المسارين الشرقي والأوسط ومنها إلى المدن .

وبين الجهاز أن هذا الانقطاع الكهربائي حدث من المصدر الرئيسي نتيجة هزات كهربائية خارجه عن إرادة الجهاز مؤكدا أن تدفق المياه سيعود بشكل طبيعي إلى المدن الغربية مساء غد الأحد.

ودعا الجهاز القائمين على المشاريع الزراعية الواقعة على المسارين الشرقي والوسط غلى الغلق والتوقف بالتزود من الخط الرئيسي إلى أن يتم إعادة أعمال التعبئة للتخفيف من انخفاض تدفق المياه إلى مستحقيها من سكان المدن والقري والمناطق.

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