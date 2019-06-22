مساعدات جزائرية تصل إلى غات

ايوان ليبيا – وكالات :

وصلت مدينة غات قافلة مساعدات إنسانية جزائرية عاجلة لمتضرري الفيضانات التي ضربت هذه المدينة الحدودية وأجبرت آلاف المواطنين على النزوح.

وأعلنت الإذاعة الجزائرية أن القافلة جرى تسليمها على مستوى المركز الحدودي البري تين ألكوم على بعد 230 كلم شرق الولاية المنتدبة لجانت بالجزائر.

وأشرف على تسليم هذه المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى جانت الخميس على متن 6 طائرات عسكرية من الحجم الكبير إلى الوفد الليبي، الذي يقوده رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل طوارق ليبيا حسين لكوني محمد على مستوى المركز الحدودي، والي إليزي عيسى بولحية، في حضور ممثلين عن السلطات العسكرية والمدنية والمجتمع المدني للبلدين.

تشمل المساعدات 2000 طرد غذائي بمجموع 77 طنًا، و18 طنًا من المياه المعدنية، وكميات من الأدوية، و2000 فرش وأغطية، ومولدين كهربائيين، و16 مضخة خاصة بالري، وخيم وأغراض أخرى.

يذكر أن غات تعرضت إلى سيول في 4 يونيو الجاري، أسفرت عن نزوح أكثر من 2500 شخص، وعلى إثره تلقت المدينة مساعدات من البلديات المجاورة ومنظمات أهلية، وأيضًا من حكومتي الوفاق والموقتة.

كما قرر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تخصيص مبلغ 3.2 مليون دولار، مقدمة من الاتحاد الأوروبي وشركاء البرنامج، من أجل دعم المدينة.

وأعلن مكتب البرنامج في ليبيا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الخميس، إن هذه الأموال ستوجه لتأمين حصول أهالي المدينة على الخدمات الصحية والمواد الغذائية ومياه الشرب والأدوات الصحية.

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