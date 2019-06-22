المبعوث الأممي يلتقي حفتر

ايوان ليبيا – وكالات :

التقى الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا غسان سلامة، اليوم السبت في الرجمة، المشير خليفة حفتر، حيث ناقش الطرفان الأسباب التي أدت إلى حرب العاصمة واندلاع الاشتباكات القائمة حاليًا بين قوات القيادة العامة وقوات حكومة الوفاق.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أن الجانبين تطرقا أيضًا إلى الوضع الإنساني في طرابلس، وسُبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي.

والخميس، التقى سلامة ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز، في العاصمة النرويجية أوسلو، مفوض السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي، على هامش المؤتمر السنوي للوساطة في النزاعات، حيث بحث الجانبان الأوضاع في ليبيا، وإمكانية التوصل لحلول دائمة للأزمة الليبية.

وكانت البعثة أعلنت أن سلامة ونائبته وليامز أجريا في أوسلو سلسلة لقاءات مع مجموعة من الشخصيات المشاركة، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا وحشد المساعي الدولية لوقف إطلاق النار في طرابلس.

ولا تزال المواجهات العنيفة التي تشهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس تدور منذ الرابع من شهر أبريل، مخلفة مئات القتلى والجرحى، حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، إلى جانب نزوح الآلاف من سكان المناطق القريبة من محاور الاشتباكات.

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