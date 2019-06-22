احتجاج في روسيا على قرار الكرملين بمنع السفر إلى جورجيا

احتج قطاع السفر في روسيا، اليوم السبت، على قرار الكرملين تعليق الرحلات إلى جورجيا، معتبرا أن دوافع هذه الخطوة سياسية ولا تتعلّق بمخاوف على السلامة.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة، مرسوما يمنع شركات الطيران الروسية من تسيير رحلات إلى جورجيا ابتداء من 8 يوليو، رداً على تظاهرات مناهضة للحكومة في هذه الجمهورية السوفيتية السابقة.

واندلعت التظاهرات في هذا البلد المجاور لروسيا احتجاجا على إلقاء نائب روسي خطابا في البرلمان في تبيليسي في وقت سابق هذا الأسبوع.

وقال الكرملين إن حظر الرحلات يهدف إلى "ضمان الأمن القومي لروسيا وحماية المواطنين الروس من الأنشطة الإجرامية وغيرها ومن الأنشطة غير القانونية"، وأكد أنه تم تعيين قوة عمل من أجل تنسيق إعادة الروس من جورجيا.

وخاضت روسيا وجورجيا حرباً قصيرة إنّما دامية في عام 2008 ولا يزال التوتر شديدا بين الحكومتين.

وباتت جورجيا المشهورة بمنتجعاتها على البحر الأسود ومطبخها الوطني مقصداً أساسياً للسياح الروس في السنوات الأخيرة، حيث زارها أكثر من 1,3 مليون روسي العام الماضي.

ويتوقع أن يضر قرار الكرملين الذي يأتي في ذروة الموسم السياحي بقطاع السفر في البلدين، وأن يشكل مصدر إزعاج كبيرا للسياح الروس.

وقال مدير شبكة "بينك إلفانت" لوكالات السفر والسياحة ألكسان مكرتشيان في بيان إن "السياحة إلى جورجيا كانت في صعود، والقرار صدم القطاع بأكمله".

وامتنعت المتحدثة باسم اتحاد السياحة الروسي إيرينا تيورينا عن التعليق على مسائل اعتبرتها سياسية.

لكن هناك إجماع عام في القطاع على أن جورجيا ليس مقصداً خطراً، وفق المتحدثة.

وقالت لوكالة فرانس برس "عامل الجورجيون الروس تقليدياً بطريقة جيدة".

وأكدت أنه من المبكر تقدير الخسائر التي قد تنتج عن هذا المنع.

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