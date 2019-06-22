إيران تهدد باشتعال المنطقة برمتها في حال وقوع هجوم أمريكي

طهران-العنوان

حذرت إيران، اليوم السبت، الولايات المتحدة من أن أي هجوم على أراضيها ستكون له عواقب مدمرة للمصالح الأمريكية في المنطقة، بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب أنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات انتقامية ضدها.

وبعد أيام من اعلانها تفكيك “شبكة تجسس جديدة” مرتبطة بوكالة الاستخبارات المركزية الامريكية، اعلنت ايران السبت اعدام متعاقد مع وزارة الدفاع بعد ادانته بالتجسس.

وقالت وكالة إسنا نقلا عن الجيش الإيراني “تم تنفيذ حكم الاعدام بحق جلال حاجي زوار، المتعاقد مع الوكالة الجوية والفضائية التابعة لوزارة الدفاع والذي تجسس لحساب “سي آي إيه” والإدارة الأمريكية”، من دون أن تذكر تاريخ الاعدام.

والسبت، اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب أنه سيكون “أفضل صديق” للإيرانيين إذا تخلوا عن برنامجهم النووي.

وفي وقت سابق، قال العميد ابو الفضل شكارجي الناطق باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية في مقابلة مع وكالة تسنيم، إن “إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران سيشعل مصالح أميركا وحلفائها” في المنطقة.

وأكد ترامب الجمعة أنه ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات ضد إيران لتفادي وقوع خسائر بشرية كبيرة، مواصلاً في الوقت نفسه التهديد بالرد على طهران التي أسقطت الخميس طائرة مسيرة أمريكية.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات صباحية “كنا مسلحين ومستعدين ليل (الخميس الجمعة) لضرب ثلاثة مواقع في إيران عندما سألت عن عدد الضحايا” نتيجتها.

وأضاف “قبل عشر دقائق من الضربة، أوقفتها” شارحا أن أحد الجنرالات قال له أنه يتوقع سقوط 150 قتيلا من الجانب الإيراني، فخلص إلى أن ذلك سيكون ردا “غير متناسب” على إسقاط طهران طائرة مسيّرة أمريكية.

ورغم التأكيدات المتكررة من واشنطن وطهران أنهما لا تريدان الحرب إلا أن التصعيد وازدياد وتيرة الحوادث في الخليج تثير مخاوف من اندلاع نزاع، وخصوصا أن كل طرف صعد لهجته وأدلى بتصريحات نارية.

المصدر-وكالات

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