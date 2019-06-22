بي إن سبورتس: برشلونة ينسحب من صفقة دي ليخت

شبكة beIN Sports نقلت عن مصادرها، قرار برشلونة الانسحاب من صفقة المدافع الهولندي.

مصادر beIN SPORTS: برشلونة يقرر الانسحاب من سباق ضم المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت pic.twitter.com/akgfm7lCFg

النادي الكتالوني حاول استقدام قائد أياكس الشاب طوال الأسابيع الماضية، لكن المفاوضات مع وكيله مينو رايولا لم تأخذ منحى إيجابي.

يأتي هذا التقرير بعد ساعات من إعلان جيانلوكا دي مارزيو صحفي شبكة “سكاي” والمتخصص في سوق الانتقالات، عن اقتراب دي ليخت من الانضمام لـ يوفنتوس، مفضلا النادي الإيطالي على برشلونة وباريس سان جيرمان.

إذاعة “كادينا سير” الإسبانية بدورها ذكرت قبل 3 أيام أن رايولا دفع موكله دي ليخت إلى رفض برشلونة، وهو قرار احترمه اللاعب.

دي ليخت (19 عاما) خاض 55 مباراة مع أياكس في موسم 20182019، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4، وكان عنصرا بارزا في إنجاز التتويج بثنائية الدوري والكأس، إلى جانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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