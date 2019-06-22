أس: نافاس يقترب من البقاء في ريال مدريد

صحيفة “أس” الإسبانية ذكرت أن الحارس الدولي الكوستاريكي صار أقرب للبقاء في ريال مدريد، عن الرحيل بالصيف الجاري.

نافاس تلقى تحية وداعية من جماهير سانتياجو برنابيو في آخر مباريات الموسم الماضي، بعد أن انتشرت تقارير عن نية زيدان الاعتماد على تيبو كورتوا في حراسة المرمى.

لتبدأ عملية البحث عن نادٍ جديد لـ نافاس، لكن رحيله ليس بهذه السهولة، إذ يرغب الحارس في تقاضي القيمة المالية للعامين المتبقيين في عقده، بالإضافة إلى الرحيل مجانا، وهو ما يرفضه النادي.

ريال مدريد يرغب في الاستفادة من حارسه وبيعه بـ 20 مليون يورو على الأقل.

عقبة أخرى تقف في وجه رحيل نافاس، وهي مطالبه المادية، إذ يرغب في تقاضي 7 ملايين يورو من النادي الذي سيوافق على انتادبه، أكثر بمليوني يورو من الراتب الذي يتقاضاه حاليا.

نادي باريس سان جيرمان ظهر كمهتم جدي بضم نافاس قبل أسابيع، والاتفاق كان قريبا، لكن الصفقة شهدت عثرات، إذ يرغب النادي الفرنسي في استقدامه مجانا.

كما شكّل رحيل المدير الرياضي أنتيرو هنريك عثرة في طريق الصفقة، إذ بذل مجهودات كبيرة في استقدام نافاس، قبل أن يتم تعويضه بـ ليوناردو.

نافاس يتواجد حاليا في بلاده كوستاريكا، وظهر رفقة قائده سيرخيو راموس الذي تزوج مؤخرا ويقضي إجازته منطقة جوانكاستي.

نافاس (32 عاما) لم يخض سوى 21 مباراة في الموسم الماضي، خرج خلالها بشباك نظيفة 7 مرات.

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