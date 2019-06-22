ترامب: سأكون أفضل صديق للإيرانيين إذا تخلوا عن البرنامج النووي

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب السبت، وسط توتر كبير مع طهران، أنه في حال تخلى الإيرانيين عن برنامجهم النووي فإنه سيكون "أفضل أصدقائهم".

وقال في تصريحات في حديقة البيت الأبيض "لن نسمح لإيران بحيازة سلاح نووي وحين يقبلون بذلك، سيكون لديهم بلد غني، وسيكونون سعداء جدا وسأكون أفضل أصدقائهم. آمل أن يحدث ذلك".

وأضاف قبل توجهه الى المقر الرئاسي في كامب ديفيد حيث سيبحث هذه الأزمة مع العديد من المسئولين "ولكن إذا تصرف المسئولون الايرانيون بشكل سيئ، فانهم سيمرون بفترة بالغة السوء".

وتابع "لنأمل أن يكونوا أذكياء .. وإذا تمكنا من إعادة إيران إلى سكة إعادة الإعمار الاقتصادي، فسيكون ذلك أمرا رائعا".

بيد أنه في الانتظار "سنواصل ونفرض عقوبات اضافية". وتؤكد طهران وواشنطن أنهما لا تريدان الحرب لكنهما تضاعفان التصريحات العدائية والمناوشات. وقال ترامب الجمعة إنه تخلى في آخر لحظة عن توجيه ضربات انتقامية بعد إسقاط طهران طائرة أمريكية مسيرة. وعلق السبت مازحا: "الجميع كان يقول عني إنني أهوى الحروب والآن يقولون إنني +حمامة+". وأوضح أنه لم يتقرر أي شيء حتى الأن بشأن إيران، مشيرا إلى أنه محاط بمستشارين يدلون بوجهات نظر متباينة جدا. وإذا كان جون بولتون مستشار الأمن القومي من "الصقور" وكثيرًا ما يدافع عن "سياسة متشددة"، فان آخرين "يتبنون سياسة أخرى" و"الوحيد الذي سيتحمل (المسئولية) هو أنا"، بحسب ترامب.

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