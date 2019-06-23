مستقتل للرجوع.. تقرير: بوجبا طلب من ساري التدخل لإعادته ليوفنتوس

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن بوجبا، الفرنسي البالغ عمره 26 عاما، “مستقتل للعودة” إلى يوفنتوس الفريق الذي تألق معه وبات من نخبة نجوم العالم.

ولم يخف بوجبا رغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد مصرحا بأنه “يبحث عن تحد جديد”.

وقالت تقارير إن ريال مدريد يحاول التعاقد مع اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان بوجبا يافعا في يونايتد قبل أن يحصل عليه يوفنتوس في 2012 وبعد 4 سنوات عاد للنادي الإنجليزي لكن مقابل 105 ملايين يورو.

وقدم بوجبا أداء متباينا مع يونايتد في الموسم المنصرم وسجل 16 هدفا وأرسل 11 تمريرة حاسمة في 47 مباراة شارك بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا