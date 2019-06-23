شركة طيران تايوانية تلغي أكثر من 500 رحلة مع استمرار إضراب أطقم الضيافة

أعلنت شركة "إيفا إيروايز" التايوانية في وقت متأخر من يوم أمس السبت، أنه سوف يتم إلغاء أكثر من 500 رحلة طيران الأسبوع الجاري، بسبب إضراب أطقم الضيافة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الحكومية في تايوان، أن أكثر من 100 ألف شخص سيتأثرون بالإلغاءات الأخيرة من قبل الشركة، إحدى أكبر شركتي طيران في تايوان.

وقالت الشركة إنها لن تستقبل أي حجوزات جديدة حتى 29 يونيو الجاري.

ومنذ مساء يوم الخميس الماضي نظم المشاركون في الإضراب اعتصاما احتجاجيا خارج مقر الشركة بمدينة "تاويوان"، شمالي تايوان.

وقال أعضاء في نقابة العاملين بـ "إيفا إيروايز"، إنه من المرجح أن يكون الإضراب طويل الأجل في ظل عدم استجابة الشركة للمطالب بشأن البدلات اليومية وبعض النقاط الأخرى الخاصة بالنزاع. وشكلت وزارة النقل في تايوان فريق عمل طوارئ من أجل التعامل مع تداعيات الإضراب.

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