عدد اللاجئين الوافدين إلى تونس

ايوان ليبيا – وكالات :

كشفت السلطات التونسية عن توافد 50 لاجئًا من ليبيا يوميًا بسبب التطورات الأمنية في طرابلس، وسط احتجاج لاجئين من بلدان أفريقية في محافظة مدنين جنوب البلاد للمطالبة بإعادة توطينهم في بلد آخر بسبب ظروفهم الصعبة.

وقال مراقب عام العمليات في المجلس التونسي للاجئين، عبدالرزاق كريمي، في تصريحات على هامش مائدة مستديرة حول وضعية اللاجئين في تونس السبت إن تأخر صدور قانون اللجوء أعاق حصول اللاجئ على وثيقة تخول له العمل بتونس.

وكشف أن تطورات الوضع الأمني في ليبيا أخيرًا ساهمت في ارتفاع نسب دخول اللاجئين أو طالبي اللجوء إلى تونس، حيث كانت تونس تستقبل بمعدل عشرة لاجئين في الأسبوع ليرتفع العدد إلى أكثر من 50 لاجئًا يوميًا.

فيما أكّد ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية التونسي سمير مسلماني في كلمة له خلال المائدة المستديرة وجود لجنة وزارية تعمل حاليًا على تطوير خطة الطوارئ الخاصة باللاجئين، والتي تجاوزتها الأحداث ولم تتم مراجعتها منذ 2014، مضيفًا أنّه «سيتم قريبًا إعادة النظر فيها لجعلها خطة طوارئ استباقية للاجئين تأخذ بعين الاعتبار تطورات الوضع ونسق توافد اللاجئين بصفة غير شرعية من التراب الليبي خاصة في ظل غياب تنسيق كاف بين الأطراف المتداخلة في هذا الملف».

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