صد هجوم للوفاق على مطار طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن اللواء 73 مشاة اليوم السبت صد وحدات القوات المسلحة للهجوم الذي شنه مسلحي الوفاق منذ صباح أمس على مطار طرابلس العالمي .

اللواء 73 مشاة أوضح بحسب مكتبه الإعلامي بأن وحدات القوات المسلحة المرابطة داخل وحول المطار العالمي قد تمكنت من تدمير القوة المهاجمة ، مبيناً بأنه صد أيضاً هجوماً على جسر المطار يقوده أبو بكر السوقي من مدينة الزاوية.

يشار إلى أن مسلحي الوفاق يحاولون منذ أكثر من شهر إستعادة مطار طرابلس العالمي من القوات المسلحة التى سيطرت عليه منذ شهر إبريل الماضي بعد تقدمها إلى العاصمة والسيطرة على مدينتي ترهونة وغريان جنوب طرابلس ومدينتي صبراتة وصرمان غرب العاصمة بعد إنضمام الوحدات العسكرية في هذه المدن للقوات المسلحة.

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