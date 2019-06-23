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مقتل عدد من قوات الوفاق بمحور طريق المطار

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت شعبة الإعلام الحربي أن قوات الجيش أسقطت عددا من القتلى وتمكنت من أسر 4 أشخاص تابعين لقوات حكومة الوفاق.

وبينت شعبة الإعلام الحربي عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الوحدات العسكرية بالقوات المسلحة قامت بعمل كمين مُحكم بمحور مطار طرابلس سقط خلاله عدد من القتلى التابعين لحكومة الوفاق وفرّ من بقي منهم حياً تاركين آلياتهم وذخائرهم كما قامت الوحدات العسكرية بأسر أربعة أشخاص تابعين لهذه المجموعات.

ويخوض الجيش الليبي منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت لمقتل 691 شخصا، بينهم 41 مدنياً، وجرح 4012 شخصا، بينهم 135 مدنًيا بحسب منظمة الصحة العالمية.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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