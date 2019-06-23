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مقتل 42 من مسلحى داعش في بحيرة تشاد

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قالت قوة مشتركة متعددة الجنسيات من دول غرب إفريقيا في بيان إنها قتلت 42 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابى في منطقة بحيرة تشاد يوم 21 يونيو .
وأضافت القوة، التي تضم جنودًا من نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون، في البيان الذي صدر في وقت متأخر من مساء أمس السبت أنها قتلت المسلحين خلال قتال في جزيرة دورون نايرا في بحيرة تشاد.
 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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