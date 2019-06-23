الرئيس الصيني يحضر قمة مجموعة العشرين

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيشارك في قمة مجموعة العشرين في اليابان الأسبوع المقبل، في أول تأكيد رسمي لحضوره حيث من المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تُعقد قمة مجموعة العشرين في مدينة أوساكا في الفترة من 27 إلى 29 يونيو، ولم تذكر الوكالة الرسمية مزيدا من التفاصيل.

وقد يكون اجتماع شي مع ترامب محوريًا لإعادة مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين إلى مسارها ووقف التصعيد في الحرب التجارية بينهما.



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