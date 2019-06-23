التليفزيون الرسمي: جنرال بالجيش الإثيوبي يقف وراء محاولة الانقلاب في أمهرة

ذكر التليفزيون الرسمي الإثيوبي اليوم الأحد أن جنرالاً بالجيش يقف وراء محاولة انقلاب في ولاية أمهرة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن اثنين من المسئولين البارزين.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن الجنرال يدعى أسامنيو تسيجي، وكان يتولى منصب رئيس جهاز الأمن في الولاية.

وأمهرة واحدة من تسع ولايات في البلاد.

وذكرت وسائل إعلام رسمية إثيوبية اليوم أن رئيس ولاية أمهرة ومستشاره قتلا خلال محاولة انقلاب في الولاية.

وأضافت وسائل الإعلام أن رئيس الولاية أمباتشو مكونن ومستشاره تعرضا للهجوم في مكتبيهما أمس السبت لكن التقارير لم تشر بأصابع الاتهام إلى أحد. ومساء السبت، أعلنت الحكومة الإثيوبية أن "مجموعة مسلحة" قامت بمحاولة "انقلاب" في أمهرة، ثاني أكثر منطقة مأهولة في إثيوبيا، من غير أن تقدم أي تفاصيل. وأكد مكتب رئيس الوزراء في بيان "محاولة الانقلاب في أمهرة تتناقض مع الدستور، وتهدف إلى تقويض السلام الذي وصلنا إليه بعناء في المنطقة". وأضاف "هذه المحاولة غير قانونية ويجب أن يرفضها جميع الاثيوبيين ولدى الحكومة الاتحادية كافة القدرات للانتصار على هذه المجموعة المسلحة". وأكد صحفي في بحر دار، أكبر مدن أمهرة، لوكالة فرانس برس سماع إطلاق نار عصرًا تواصل لساعات قبل أن يعود الهدوء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا