انتخابات أسطنبول.. انقلاب على صناديق الاقتراع من أجل أردوغان المتاجر بالديمقراطية | صور

توجه سكان اسطنبول مجدداً الأحد إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس لبلديتهم بعد إلغاء نتائج انتخابات سابقة فاز بها المرشح المعارض للرئيس رجب طيب اردوغان، في جولة جديدة ستؤدي بالنسبة للرئيس إما إلى انتصار مثير للجدل أو نكسة كبيرة.

وفُتحت مراكز الاقتراع عند الساعة 05,00 ت ج. ويمكن للناخبين المسجّلين في اسطنبول والبالغ عددهم حوالى 10,5 مليون ناخب، الإدلاء بأصواتهم حتى الساعة 14,00 ت ج.

وتجري هذه الانتخابات بعد نحو ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية التي نظمت في 31 مارس، وفاز بها أكرم إمام أوغلو الوجه المعارض الصاعد، إذ تمكن من التقدم بفارق بسيط على رئيس الحكومة السابق بن علي يلدريم أقرب المقربين من أردوغان.

وألغيت النتائج بعد تقديم حزب العدالة والتنمية الحاكم طعونا لوجود "مخالفات كثيفة"، ورفضت المعارضة هذه الاتهامات منددةً بـ"انقلاب على صناديق الاقتراع" ورأت في الانتخابات الجديدة "معركة من أجل الديمقراطية".

وعملية الاقتراع في اسطنبول الأحد ليست انتخابات بلدية فحسب بل تشكل امتحانا لشعبية أردوغان وحزبه في وقت تواجه تركيا صعوبات اقتصادية خطيرة. ولم يتردد أردوغان بالقول "من يفوز في اسطنبول يفوز بتركيا". والرهان بالنسبة له هو الاحتفاظ بالعاصمة الثقافية لتركيا البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة والتي يسيطر عليها معسكره منذ 25 عاماً. أما بالنسبة للمعارضة، فترى في هذه الانتخابات فرصة لإلحاق بأردوغان أول هزيمة كبيرة له منذ 2003. ومهما ستكون نتيجة انتخابات الأحد، يعتبر بعض المحللين أنها ستضعف أردوغان: فإما أن يتلقى هزيمة جديدة مذلة وإما أن يحقق انتصاراً يبقى مطبوعا بإلغاء انتخابات مارس. – "كل شيء سيجري على ما يرام" – في الانتخابات الأولى، فقد حزب العدالة والتنمية أيضاً العاصمة أنقرة بعد هيمنة الإسلاميين المحافظين عليها طيلة 25 عاماً، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب مع نسبة تضخم بلغت 20% وانهيار الليرة التركية ومعدل بطالة مرتفع. وبعد أن تفادى الظهور في بداية الحملة لتجنّب إثارة حماسة معارضيه، عاد أردوغان إلى الساحة في الأيام الأخيرة مكثفاً هجماته العنيفة على إمام أوغلو. وفي مقابل هذا الخطاب الاستقطابي، اعتمد إمام أوغلو خطاباً جامعاً مكرراً شعاره "كل شيء سيجري على ما يرام". وبعدما جعل أردوغان من انتخابات 31 مارس تصويتًا على "بقاء الأمة"، سعى هذه المرة للتقليل من شأن الاقتراع، فأكد أن انتخابات الأحد "رمزية" ووعد بأنه سيقبل بالنتيجة. لكن المعارضة التي تخشى حصول عمليات تزوير، حشدت عددا كبيراً من المحامين لمراقبة صناديق الاقتراع. ودعت نقابة محامي اسطنبول عبر لافتة عملاقة رُفعت أمام مقرها، إلى "حراسة الديمقراطية". – تصويت كردي حاسم – وبما أن الفارق بين إمام أوغلو ويلدريم في انتخابات مارس اقتصر على نحو 13 ألف صوت من أصل أكثر من ثمانية ملايين، جهد حزب العدالة والتنمية لحشد الناخبين المحافظين الذين امتنع بعضهم عن التصويت أو صوتوا لخصم إسلامي في مارس، بالإضافة إلى حشد الأكراد. ويشكل الأكراد الذين يُعتبر تصويتهم حاسماً، موضع معركة شرسة. فعمد حزب العدالة والتنمية إلى تلطيف نبرته بشأن المسألة الكردية في الأسابيع الأخيرة وذهب يلدريم إلى حدّ التحدث عن "كردستان"، وهي كلمة محظورة في معسكره. وتحدث أردوغان شخصياً وكذلك وسائل إعلام رسمية عن رسالة وجهها الزعيم التاريخي لحزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان من سجنه داعياً فيها أنصار حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، إلى الحياد. لكن الحزب ندد بمناورة تقوم بها السلطات وتهدف إلى تقسيم الناخبين. ودعا كما فعل في مارس، إلى التصويت لإمام أوغلو. ويمكن لإمام أوغلو مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن يعتمد على دعم حزب الخير القومي، جامعا بذلك القوى الرئيسية المعادية لأردوغان. وسواء انتصر أو هزم، فإن أنصار إمام أوغلو باتوا يعتبرونه بطل المعارضة الجديد القادر على تحدي أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقبلة عام 2023.

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