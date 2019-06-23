تفاصيل أكبر جريمة سرقة إلكترونية

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت مديرية أمن بنغازي ضبط ثلاثة أشخاص سرقوا مبلغًا يقدر بمليون و23 ألف دينار من حساب أحد المواطنين بمصرف التجارة والتنمية، فيما وصفتها بأنها «واحدة من ضمن أقوى الضربات الأمنية التي يوجهها قسم البحث الجنائي ضد جرائم السرقة والنصب والاحتيال الإلكتروني».

وأشارت المديرية، في منشور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى تلقي شكوى من المصرف بسرقة المبلغ عن طريق اختراق حساب المواطن وتفعيل خدمة الوثبة.

وكشفت التحريات عن توزيع المبلغ المسروق على ثلاثة حسابات مصرفية أحدها يخص شخصًا يدعى (ي أ ع ع)، وقيمة المبلغ المسروق الذي ضبط بحسابه هو 880 ألف دينار، وآخر يخص شركة وقيمة المبلغ الذي حوّل إليه 140 ألف دينار ليبي، وثالث لشخص يدعى (ج ي ز) وقيمة المبلغ 3500 دينار، حسب المديرية.

وقادت جهود البحث والتحري إلى التعرف على المدعو الأول وهو تاجر عملة مقيم في مدينة سرت، حيث تم التنسيق مع البحث الجنائي سرت والانتقال إلى الحدود الإدارية لمدينة سرت وضبطه بالتعاون مع البحث الجنائي سرت.

وبعد الانتقال بالمتهم إلى مدينة بنغازي وبالاستدلال معه تبين أن موظفة تعمل بمصرف التجارة التنمية فرع سرت اخترقت حساب المواطن، وأن زوجها وزع المبالغ.

وجرى ضبط باقي المتهمين بناء على تعليمات النيابة العامة، ومخاطبة المصرف بتجميد حسابات المشكو فيهم لحين استكمال التحقيق.

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