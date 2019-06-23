روحاني: اختراق الطائرة المسيرة الأمريكية لمجالنا الجوي يثير التوتر في الخليج

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة اليوم الأحد بإثارة التوترات في الخليج من خلال ما تصفها إيران باختراق طائرة أمريكية مسيرة لمجالها الجوي.

وأسقطت إيران الطائرة الأمريكية المسيرة يوم الخميس، وقالت إنها كانت في مهمة تجسس فوق أراضيها، في حين ذكرت واشنطن أن استهداف الطائرة تم في المجال الجوي الدولي.

وقالت وكالة أنباء فارس "أكد روحاني على أن هذا العدوان الأمريكي بداية لتوترات جديدة يثيرونها في المنطقة.

"هذه المنطقة حساسة للغاية… ومهمة للعديد من الدول لذا نتوقع من الكيانات الدولية الرد بشكل مناسب".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا