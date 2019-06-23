صحيفة زمان التركية: أردوغان يضع العراقيل أمام مساعي أحمد داوود أوغلو لتأسيس حزب جديد

كشفت صحيفة زمان التركية المعارضة أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا يخطط لرفع الحد الأدنى لعدد النواب اللازمين لتأسيس مجموعة برلمانية لحزب سياسي من 20 إلى 30 عضوًا في محاولة منه لعرقلة تأسيس مجموعة برلمانية للحزب الجديد المزمع الإعلان عنه قريبا.

وتحدد الحد الأدنى لعدد النواب البرلمانيين اللازمين لتأسيس مجموعة برلمانية لحزب سياسي عند 20 برلمانيًا في الوقت الذي كان فيه عدد نواب البرلمان 450 عضوا، غير أن هذا الحد الأدنى لم يتغير عند رفع عدد نواب البرلمان إلى 550 عضوا ثم إلى 600 بموجب التعديلات الدستورية الأخيرة.

ويرى بعض السياسيين التابعين لحزب العدالة والتنمية ضرورة تغيير هذه النسبة حاليا ورفع عدد النواب البرلمانيين اللازمين لتأسيس مجموعة برلمانية لحزب سياسي إلى ثلاثين عضوا.

وتشير الأحاديث في الأروقة السياسية إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى منع تشكل مجموعة برلمانية للحزب الجديد الذي سيضم منشقين عن العدالة والتنمية.

ولم يتم اتخاذ إي إجراء فعلي لإعلان تشكيل الحزب الجديد برئاسة رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد السابق، علي باباجان، لكن يبدو أن حزب العدالة والتنمية قد بحث مبكرا الإجراءات التي بإمكانه اتخاذها تجاه كل الاحتمالات، وستكشف الأيام المقبلة عما إن كان البرلمان سيصدر قانونا كهذا أم لا. وتواترت الأنباء خلال الفترة الماضية عن تجهيز رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الأسبقين، لإطلاق حزب جديد ينافس العدالة والتنمية الحاكم، ويضم قيادات منشقة عنه.

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