ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) التليفزيونية، اليوم الأحد، أن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، متقدم في إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول بواقع 53.6 % مقابل 45.4 % لمرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بعد فرز نحو 95 % من الأصوات.
وهنأ يلدريم إمام أوغلو وعبر عن أمله في أن يخدم المدينة جيدًا، مؤكدًا أن تلك الانتخابات تظهر أن الديمقراطية التركية تعمل بشكل مثالي.
النتائج الأولية لإعادة انتخابات بلدية إسطنبول تشير لتقدم مرشح المعارضة
ذكرت قناة (سي.إن.إن ترك) التليفزيونية، اليوم الأحد، أن مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو، متقدم في إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول بواقع 53.6 % مقابل 45.4 % لمرشح الحزب الحاكم بن علي يلدريم بعد فرز نحو 95 % من الأصوات.
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