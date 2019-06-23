بومبيو يتوجه إلى السعودية والإمارات لبحث ملف الإيراني

واشنطن 23 يونيو 2019 (وال)- قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد، إنه سيتوجه إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة، لإجراء محادثات، مكررًا عرضه للتفاوض مع إيران “دون شروط مسبقة”، لخفض التوتر في المنطقة.

وقال بومبيو – للصحفيين – قُبيل فترة وجيزة من مغادرته واشنطن : “سنتحدث عن كيفية التأكد من البقاء جميعًا على الخط نفسه، وكذلك عن كيفية تشكيل تحالف عالمي بشأن إيران”.

وأضاف بومبيو: “نحن مستعدون للتفاوض دون شروط مسبقة، وهم يعرفون أين يجدوننا”، مشيرًا “أنا واثق أنه حينما سيكونون مستعدين للتواصل معنا، سنكون قادرين على بدء هذه المناقشات”.

وكان المبعوث الأميركي الخاص لإيران براين هوك قال في وقت سابق، إن بلاده “غير مهتمة بنزاع عسكري ضد إيران”، لكنه شدّد على مواصلة الضغط عليها من خلال العقوبات، حتى تُغير الأخيرة سلوكها الضّار في المنطقة.

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو عام 2018، من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران، لتحرم إيران من مكاسب اقتصادية انتظرت الحصول عليها من الاتفاق.

وتأجج التوتر عقب إسقاط إيران الخميس، طائرة مسيّرة أميركية، وتؤكد طهران أن الطائرة الأميركية اخترقت مجالها الجوي، وهو ما تنفيه واشنطن.

وردّا على إسقاط الطائرة الأميركية، أعدّت واشنطن ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغاها في اللحظات الأخيرة، بحسب ما أعلنه في تغريدة على موقع تويتر.

وجاء إسقاط الطائرة المسيّرة الأميركية، بعد تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، إثر هجمات استهدفت ناقلات نفط في منطقة الخليج، اتّهمت واشنطن طهران بتنفيذها ونفته بشدة طهران. (وال- واشنطن) ر ت

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