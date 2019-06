من القاع إلى السماء.. ريمونتادا مجنونة لـ مايوركا تعيده إلى الدوري الإسباني

ريال مايوركا عاد رسميًا إلى القسم الأول من الدوري الإسباني، بانتصاره التاريخي على ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا 3-0 في ملعب إبيروستار، بإياب نهائي الملحق المؤهل.

🍾 ¡Vestuario enloquecido!!!!

🔥 #HemTornat #HemosVuelto pic.twitter.com/vDDqMVi9zk

مايوركا عوّض هزيمته ذهابا قبل أيام بهدفين دون رد في ملعب ريازور، ليحقق عودة مستحيلة ويكتب إنجازا خياليا ويحجز مقعده بين الكبار لموسم 20192020.

ليصير مايوركا ثالث الصاعدين إلى الدوري الممتاز بعد أن سبقه أوساسونا وغرناطة، ليعوضوا الثلاثي الهابط: ويسكا، ورايو فايكانو، وجيرونا.

المهمة المايوركية المستحيلة تكللت بأهداف أنتي بوديمير، وسالفا سيفيا، وأبدون، في الدقائق: 21، 62، 82.

مباراة حضرها لاعب التنس الأعظم في تاريخ إسبانيا: رافاييل نادال، والذي تواجد لمساندة فريق جزيرته، وكان شاهدا على إنجاز العودة.

| 😰 |

The look of concentration on the face of @RafaelNadal

More nervous watching Mallorca 🆚 Deportivo than playing a Grand Slam ❓ Mallorca 1-0 up on the night, 1-2 down on aggregate at half-time. #MallorcaDépor pic.twitter.com/k7fCCDlb84

فيسنتي مورينو هو الرجل صاحب الإنجاز، فمدرب مايوركا الحالي حضر في يونيو 2017 وقتما تواجد الفريق في القسم الثالث، وقاده مباشرة نحو الصعود للقسم الثاني حيث قضى موسما وحيدا أنهاه بالصعود إلى القسم الثالث.

مايوركا لعب تاريخيًا 27 موسما في القسم الأول، وحقق إنجازه الأفضل في موسمي 19981999 و20002001 عندما حصد المركز الثالث.

لكنه سقط إلى القسم الثاني في نهاية 20132014، قبل أن تحل الكارثة موسم 20162017 بهبوطه إلى القسم الثالث.

وعندما تلمس القاع، تصير مستعدا إلى الانطلاق بالسرعة القصوى، وهذا ينطبق على مايوركا الذي قضى موسما وحيدا في القسم الثالث، أعقبه بموسم واحد في القسم الثاني، ومن ثم عودة إلى الكبار.

مايوركا أنهى الموسم الحالي في المركز الخامس الذي شفع له للعب الملحق، ليتخطى ألباسيتي في نصف النهائي، ثم يحقق عودة مجنونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا في النهائي.

الفريق المنتمي لجزر البليار، لا يضم في صفوفه أسماء رنانة ومعروفة باستثناء المخضرم سالفا سيفيا صاحب الـ35 عاما والذي لعب سابقا لـ ريال بيتيس وإسبانيول، وتمكن من صنع 9 أهداف على مدار الموسم التقليدي، قبل أن يظهر بحسم في ركلة حرة مباشرة عادلت النتيجة في مباراة المصير.

