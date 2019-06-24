استطلاع: غالبية الإسبان يريدون إلغاء الملكية

تعرض ملك إسبانيا فيليبي السادس لهزيمة مريرة، اليوم الأحد، في استطلاع رأي غير رسمي أجري في مدريد حول مستقبل الملكية في البلاد، حسبما ذكر منظمو الاستطلاع.

وقالت مجموعة من مناهضي الملكية تسمى "كونسولتا ريبوبليكانا 22 خونيو"، إن حوالي 89% من المشاركين البالغ عددهم نحو 18 ألفا صوتوا خلال عطلة نهاية الأسبوع لصالح إلغاء الملكية وتأسيس جمهورية.

وكانت المجموعة قد أحضرت 80 طاولة عليها بطاقات تصويت في وسط مدريد أمس السبت.

ووفقا للفرز، صوت أكثر من 96% لصالح إجراء استفتاء رسمي.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم إجراء استطلاعات كهذه على النظام الملكي بشكل متزايد في العاصمة ومناطق أخرى.

وفي الأشهر الأخيرة، شارك أكثر من 100 ألف شخص في مدريد وحدها في مثل هذه الفعاليات من خلال استطلاعات الرأي في مختلف أحياء المدينة وفي الجامعات.

ودائما ما يتفوق معارضو الملكية بهامش كبير، وأحد الأسباب هو أن أنصار الملكية يعارضون إجراء عمليات التصويت هذه.

ورغم أن الملك السابق خوان كارلوس كان له الفضل في المساعدة في تحول البلاد من الديكتاتورية العسكرية إلى الديمقراطية، إلا أن سلسلة من الفضائح التي تورط فيها هو وغيره من أفراد العائلة المالكة، بالإضافة إلى انتقاد الامتيازات الملكية في ضوء المعاناة الاقتصادية للسكان أدت إلى تآكل شعبيتها.

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