زلزال بقوة 7ر3 درجة يضرب روما ويلحق أضرارا بعدد من المباني

ضرب زلزال بلغت قوته 7ر3 درجة على مقياس ريختر بلدة كولونا، بالقرب من العاصمة الإيطالية روما، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وذكر المعهد الوطني الإيطالي لفيزياء الأرض وعلم البراكين، أن مركز الزلزال يقع على عمق يبلغ 9 كيلومترات شرقي روما بالقرب من بلدة كولونا.

وشعر بالزلزال سكان العاصمة الإيطالية، مما دفع بعضهم إلى الخروج إلى الشوارع، ومع ذلك لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وقال عمدة كولونا فاوستو جولياني لوكالة أنباء أنسا الإيطالية، إن العديد من المباني في مدينته قد تعرضت لأضرار، وقال "كان هناك شعور كبير بالخوف، وهرع الجميع إلى الشوارع".

من ناحية أخرى، قال رجال الإطفاء في البلدة، إنهم لم يتلقوا طلبات بالمساعدة ولم يتم الإبلاغ عن وقوع أضرار. يشار إلى أن الزلازل القوية شائعة في إيطاليا، ففي أغسطس من عام 2016، قُتل ما يقرب من 300 شخص عندما ضرب زلزال بلغت قوته 2ر6 درجات على مقياس ريختر بلدة أماتريتشي في وسط إيطاليا.

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