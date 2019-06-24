قمة أمنية بين روسيا وإسرائيل وأمريكا اليوم لمناقشة التصعيد الإيراني في المنطقة

يبدأ مستشارو الأمن القومي من إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا، اليوم الإثنين، قمة تستمر ليومين في إسرائيل، والتي من المتوقع أن تركز على الشرق الأوسط وتحديدا إيران، الخصم القوي لكل من إسرائيل والولايات المتحدة.

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي تصاعد فيه النزاع بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة، بعد إسقاط طهران لطائرة تجسس أمريكية بدون طيار وإعلان أمريكا في وقت لاحق أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاجتماع بأنه "تاريخي وغير مسبوق"، وقال إنها "قمة مهمة للغاية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط خلال أوقات الاضطرابات".

ومن المقرر، أن يعقد مستشار الأمن القومي الأمريكي السفير جون بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات والأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اجتماعات ثلاثية وثنائية.

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