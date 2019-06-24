عودة عمل منظومة الجوازات بمعبر رأس إجدير

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت وزارة داخلية الوفاق على عودة الخدمة بالمنظومة الأمنية بمعبر رأس جدير للمسافرين والقادمين بعد توقف للمنظومة دام 24 ساعة ما تسبب في تكدس المسافرين في البوابة طوال تلك الفترة.

داخلية الوفاق أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن سبب توقف المنظومة هو خلل فني في خط الفايبر ، مبينةً بأنه قد تم إصلاح العطل وأن الحركة بالمعبر تسير حالياً بشكل طبيعي وانسيابي.

يشار إلى أنه قد اشتكى عدد كبير من المواطنين من توقف منظومة الجوازات بمعبر رأس إجدير الحدودي مع تونس وتسبب في تكدس مئات المسافرين في البوابة في إنتظار عودة عمل المنظومة للدخول إلى الارضي التونسية .

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