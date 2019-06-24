انفجار قنبلة غربي ألمانيا

انفجرت قنبلة، يُشتبه في أنها من مخلفات الحرب، في حقل بمنطقة ليمبورج-ألباخ بولاية هيسن غربي ألمانيا.

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم الإثنين إن القنبلة انفجرت عبر جهاز التفجير الخاص بها من تلقاء نفسها.

وأحدث الانفجار صوت فرقعة قوي ليلة السبت/الأحد.

وأكدت الهيئة الألمانية لمكافحة المفرقعات أن الفوهة التي ظهرت في الحقل النائي سببها انفجار قنبلة.

ولم يسفر الانفجار عن إصابة أفراد.

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