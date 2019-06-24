الجبير: السعودية تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67.. والفلسطينيون أصحاب القرار الأخير

قال عادل بن أحمد الجبير وزير الدولة للشئون الخارجية، عضو مجلس الوزراء السعودي، إن تحسين وضع الفلسطينيين يجب أن يكون محل ترحيب، لكن العملية السياسية المتعلقة بحل الصراع مع إسرائيل "بالغة الأهمية".

وأكد الجبير على أن الرياض ستواصل دعم عملية سياسية تستند إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وردًا على استفسارات صحفية مساء أمس حول المقترحات الأمريكية الخاصة بالشق الاقتصادي من خطة السلام بالشرق الأوسط، اعتبر الجبير أن أي شيء يُحسن وضع الشعب الفلسطيني ينبغي أن يكون موضع ترحيب، مشددًا في ذات الوقت على أن العملية السياسية مهمة أيضًا للغاية.

وتابع: "الفلسطينيون هم أصحاب القرار الأخير في هذا الأمر لأنها قضيتهم، ولذلك، فإن أي شيء يقبل به الفلسطينيون سيقبله أي طرف آخر".



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