موريتانيا تنتخب رئيسًا جديدًا

نواقشوط-العنوان

فاز وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني بالانتخابات الرئاسية في موريتانيا. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اليوم الاثنين، فوز الغزواني رئيسا لموريتانيا بنسبة 52.01 بالمائة.

وقال ولد بلال، في مؤتمر صحفي، إن “الانتخابات التي جرت السبت تعتبر انتصارًا للشعب الموريتاني ولبنة في تعزيز ديمقراطية البلد”.

وأكد أن “اللجنة نظمت انتخابات شفافة فتحت الباب أمام أول تناوب سلمي على السلطة في تاريخ البلد”.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 62.66 بالمئة.

وكان أربعة مرشحين للانتخابات الرئاسية الموريتانية قد أعلنوا، أمس الأحد، رفضهم للنتائج الأولية للانتخابات التي أسفرت عن فوز مرشح السلطة، وزير الدفاع السابق، محمد ولد الغزواني.

وقال المرشحون بيرام ولد أعبيد، وسيدي محمد ولد بوبكر، ومحمد ولد مولود، وكان حامدينو، في مؤتمر صحفي بنواكشوط، “نرفض هذه النتائج التي لا تعكس تطلعات الشعب الموريتاني لإحداث التغيير”.

وتحدث سيدي محمد ولد بوبكر، خلال مؤتمر صحفي عقده عن “مخالفات متعددة أطاحت بمصداقية” انتخابات السبت.

وقال “نحن نرفض نتائج الانتخابات ونعتبر أنها لا تعبر بأي طريقة عن إرادة الشعب الموريتاني”.

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